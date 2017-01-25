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25 Ocak 2017 Çarşamba 16:26

Tutuklu Yargılanacak

Tutuklu Yargılanacak
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Yetek tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 7 Ocak tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve 17 Ocak tarihinde yine aynı yoldan giriş yapmak isterken yakalan zanlı Hakan Yetek teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı Hakan Yetek’in 7 Ocak tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve 17 Ocak tarihinde de yine aynı yoldan giriş yapmaya çalışırken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinde ayrıca 1 Ocak tarihinde bir depodan 39 Karton sigara çaldığının da itirafı üzerine soruşturulduğunu ve tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru Kemal Erdelhun başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı ve ülkemizde turist statüsünde olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının yasal statüsünüde dikkate alarak tutuklu yargılanmasının uygun olacağına kannat getirerek zanlının 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.


 
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Askeri YasakBölgeyi IhlalGüney KıbrısHakan Yetek
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