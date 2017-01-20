Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da 11 Ocak tarihinde evinde yapılan aramada 93 gram sentetik cannabionid türü bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mehmet Kılıç teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlı zanlı Mehmet Kılıç’ın evinde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar alındığını ve 11 Ocak tarihinde zanlının Lefkoşa’da bulunan evine baskın düzenlendiğini belirti. Dümenci, zanlının evinde yapılan aramada mutfakta üç farklı yerde 1 gram, 7 gram ve 25 gram olmak üzere toplam 33 gram uyuşturucu bulduklarını kaydeden polis, zanlının sürekli girip çıktığı ve ambar olarak kullandığı yerde ise 60 gram bonzai bulduklarını söyledi. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer birçok suçtan mahkûmiyeti olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Talebi değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar sürekli aynı suçtan mahkeme huzuruna çıkan zanlının tutuklu olarak davasını beklemesinin uygun olacağını belirterek 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.