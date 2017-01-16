Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da arkadaşına ait kiralık aracı hakkı olmamasına rağmen kulanarak kaza yapan Opemipo Ayankoya ve arkadaşı Tadiwa Vito teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Opemipo Ayankoya’nın Kasım 2016 tarihinde daha önceden işlemiş olduğu alkollü araç kullanma suçundan ehliyeti alınmasına rağmen arkadaşı adına kayıtlı olan kiralık aracı kullandığı esnada 29 Aralık tarihinde kaza yaptığını söyledi. Polis yaralı olarak hastaneye getirilen zanlı Opemipo Ayankoya'nın hastaneden izinsiz ayrıldığını ve 13 Ocak'ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlıya araç kullanma izni olmamasına rağmen kendi adına kiralamış olduğu aracı veren zanlı Tadiwa Vito’nun da tutuklandığı ifade etti. Polis memuru Mehmet Kanteper meydana gelen trafik kazasında araçta 20 bin TL hasar oluştuğunu kaydetti. Zanlı Opemipo'nun öğrenciliğinin bittiğini söyleyen Kanteper, 2016 yılında iki ayrı uyuşturucu suçundan yakalanıp, iki kez teminata bağlandığını, aynı yıl içinde alkollü araç sürüp kaza yaptığını, Vahim zarar ve mahkeme emrine riayetsizlik suçlarından yargılandığını mahkemeye aktardı.
Polis memuru Mehmet Kanteper, zanlı Opemipo'nun öğrenciliğinin bittiğini ve ülkemizde bağlı olduğu teminat koşulları nedeni ile bulunduğunu, diğer zanlının ise öğrenci olduğunu belirterek mahkemenin uygun gördüğü bir teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı Opemipo zararı çalış ödeyeceğini belirtirken diğer zanlı Vito ise üzgün olduğunu belirterek mahkemeden özür diledi.
Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların sabıkalarına göre teminat belirlemek gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç zanlı Opemipo’nun ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verirken zanlı Tadiwa Vito'nun ise davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.