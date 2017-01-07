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07 Ocak 2017 Cumartesi 10:37

Tutuklu Yargılanacak

Tutuklu Yargılanacak
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12 gün cezaevinde bekleyecek
Yeni Boğaziçi köyünde meydana gelen “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Recep Gergin, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yeni Boğaziçi köyünde 30 Ekim 2016 ile 5 Kasım 2016 tarihleri arasında meydana gelen “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” meselesi ile ilgili olarak daha önceden tutuklanan zanlı Tarık Girgin ile Uğur Ersan Topçu’nun suç ortağı olan ve 3 Ocak tarihinde Lefkoşa’da tutuklanan zanlı Recep Gergin, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Gergin, davaları görüşülünceye değin 12 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Benzer suçlardan 29 adet sabıkası var...

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Recep Gergin’in, 30 Ekim 2016 ile 5 Kasım 2016 tarihleri arasında Yeni Boğaziçi’nde meydana gelen “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” meseleleri ile ilgili olarak 7 Kasım 2016 tarihinden beri aranmakta olduğunu anımsattı. Zanlı Recep Gergin’in 3 Ocak tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirten Yıldırım, Zanlı Gergin’in gönüllü ifade vererek benzeri bir suçtan dolayı 4 yıllık cezasını tamamlayarak 2 Kasım 2016 tarihinde cezaevinden çıktığını ve ayni gün Tarık Girgin ve Uğur Ersan Topçu ile birlikte Zihni Lokmacı’nın evine girerek Sterlin ve TL olarak para sirkat ettiklerini, yine 7 Kasım 2016 tarihinde İsmet Karamehmet’e ait eve Uğur Ersan Topçu ile birlikte girdiklerini ancak kendisinin bir şey sirkat etmediğini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Yıldırım, kalacak yeri olmayan ve 1999 yılından başlayan benzeri suçlardan dolayı 29 adet sabıkası bulunan zanlı Gergin’in 12 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Recep Gergin’in davaları görüşülünceye değin 12 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.


Yeni Bakış

 
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