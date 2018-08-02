Alkaya tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta kaldığı sitede hırsızlık yapmak için komşusunun evine giren ve 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan İlyas Alkaya aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Tutukluluk süresi dolan zanlı Alkaya, teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Güneş, İlyas Alkaya’nın 24 Temmuz günü Alsancak’ta komşusunun kaldığı apartman boşluğundan ikinci kata tırmanarak N.Y.’ye ait dairenin banyo penceresinden içeriye girdiğini ifade etti. Güneş, yatak odasına kadar giren zanlı İlyas Alkaya ile göz göze gelen N.Y.’nin çığlık atması üzerine, aynı yerden kaçmaya çalışan zanlının 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ciddi şekilde yaralandığını dile getirdi. Ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan zanlının aynı gün hastaneden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındığını kaydeden Güneş, zanlının evinde arama yapıldığını ifade etti. Zanlının, evinde yapılan aramada tespit edilen birçok eşya ile ilgili makul bir izahat veremediğini, evde bulunan bir adet televizyonun ise aynı site içerisinde ikamet eden başka bir ev sahibine ait olduğunu kaydeden Güneş, televizyonun söz konusu şahsa ait ikametgâhtan çalındığının da ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Güneş, alınan tutukluluk süresinde zanlının evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını söyledi. Polis Memuru Güneş evde yapılan aramada 1 adet canlı mermi, 1 adet canlı av fişeği, 1 adet boş mermi kovanı, 1 adet 12 kalibrelik av fişeği kartuşu, 2 adet Samsung marka cep telefonu, 1 adet Sony Cyber-Shot marka kamera, 1 adet Osse marka güneş gözlüğü, 1 adet Nike marka mavi renk sırt çantası ve içerisinde 4 şişe viski ve bir adet televizyon bulduklarını söyledi. Meseleyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 2 ay süreyle cezaevine gönderdi.