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Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
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1 yıl hapis yatacak
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Tutuklu yargılanacak

Cezaevine gönderildi

Tutuklu yargılanacak

Cezaevine gönderildi

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:05
Tutuklu yargılanacak

Tsiatsıov tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu tasarrufunda 125 gram uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ioannis Tsiatsıov bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ozan Özder, 24 Temmuz saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu zanlının tasarrufunda 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Yunan vatandaşı olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal statüsü olmayan zanlıyı yargılanmak üzere 2 ay süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ioannis TsiatsıovUyuşturucu
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