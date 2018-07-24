Ayız tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Alsancak çevre yolunun üst kısmında, yol kenarına Hintkeneviri türü uyuşturucu bitki ekip suladığı esnada suçüstü yakalanan Uğur Kerem Ayız aleyhine yürütülen soruşturma tamamlandı. Ayız, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram’ı tanık olarak dinletti. Ayız’ın 18 Mayıs - 18 Temmuz tarihleri arasında Girne’de meydana gelen “Hintkeneviri Bitki Ziraat ve Tasarrufu” suçlarından tutuklu olduğunu dile getiren polis memuru Ahmet Bayram, Girne-Alsancak çevre yolunun üst kısmında yol kenarına 1 kök hintkeneviri bitkisi ekip yetiştiren zanlının, söz konusu bitkiyi suladığı esnada suçüstü yakalandığını açıkladı. Ülkede yasal statüsü olmayan zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Bayram, serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimali yüksek olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderdi.