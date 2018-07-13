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Tutuklu yargılanacak

Tutuklu yargılanacak

13 Temmuz 2018 Cuma 17:22
Tutuklu yargılanacak

Ali tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Sınır ihlali yapıp aynı gün geri gelerek teslim olan Pakistanlı Tansır Ali bugün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Aytan Özoğlu, mesele ile ilgili ifade verdi. Polis, zanlının 10 Temmuz tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kalabalıktan faydanalarak geçiş yapıp askeri yasak bölgeyi ihlal ettikten sonra aynı gün Metehan Sınır Kapısı’ndan geri gelerek teslim olduğunu söyledi. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 1 ay süreyle cezaevine gönderirken söz hakkı alan Ali, “Beni ülkeme gönderin” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Tansır AliLokmacı Sınır KapısıMetehan Sınır Kapısı
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