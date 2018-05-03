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Tutuklu yargılanacak

Cezaevinde bekleyecek

Tutuklu yargılanacak

Cezaevinde bekleyecek

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:59
Tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren The Şehri İstanbul isimli Cafe’ye girerek kasada muhafaza edilen paraları çalan zanlı Ömer Sezgin yakalanmasının ardından bugün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara huzurda bulunan zanlı Sezgin’in 29 Nisan tarihinde saat 04.40 raddelerinde Yakın Doğu Bulvarı Üzerinde bulunan The Şehri İstanbul isimli Cafe’nin güneye bakan kilitsiz vaziyetteki 100x200 cm ebatlarındaki alüminyumdan mamul Sürme kapısını hasar yapmaksızın içeriye giriş sağladıktan sonra, kasa içerisinde muhafaza edilen 1.360 TL ve 100 ABD doları çalıp aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Sancar olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilip Lefkoşa’da tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının paraları beyaz poşet içerisinde muhafaza ettiği 1.200 TL ve 100 ABD nakit parayı Marmara Bölgesinde bulunan yarım inşaata sakladığını ve polislere yerini göstererek emare olarak alınmasını sağladığını söyledi. Polis zanlının olay günü giydiği giysilerinde bir çöp bidonuna attığını ve onlarında konu çöp bidonunda bulunarak emare yapıldığını mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının öğrenci kaydının dondurulduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının öğrenci kaydının dondurulmuş olmasını dikkate alarak ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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