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Tutuklu Yargılanacak

Girne civarından tekne ile Anamur’a gidip geldiği ortaya çıkan ve insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklanan Hasan Elbahta hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Yargılanacak

Girne civarından tekne ile Anamur’a gidip geldiği ortaya çıkan ve insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklanan Hasan Elbahta hakkındaki soruşturma tamamlandı.

23 Mart 2018 Cuma 22:23
Tutuklu Yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne civarından tekne ile Anamur’a gidip geldiği ortaya çıkan ve insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklanan Hasan Elbahta hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili soruşturmayı yürüten polis, zanlı Hasan Elbahta’nın KKTC’den kanunsuz giriş ve kanunsuz çıkış suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 4 Mart 2018 tarihinde kiraladığı tekne ile Lapta bölgesinde Balıkçı Barınağı civarından KKTC karasularından izinsiz olarak çıkış yaptığını ve aynı gün geri gelerek izinsiz giriş yaptığını ifade etti. Zanlının 5 Mart tarihinde polise gelerek teknenin kayıp olduğuna dair bildirim yaptığını kaydeden polis, öncelikle tekneyi zanlıya kiralayan şahsa ulaşmaya çalıştıklarını ancak henüz bulamadıklarını kaydetti. Yapılan soruşturma sonucunda tekneyi bulduklarını belirten polis, tekne içerisinde 6 adet 20 litrelik benzin bidonları ile sökülmüş GPS cihazı bulduklarını ifade etti. Polis, Salih Güvenlik’ten yapılan araştırmada radar kayıtlarından teknenin Anamur kıyılarına girip geldiğinin tespit edildiğini açıkladı. GPS kablolarının yeniden bağlandığını ve oradaki kayıtlarda da teknenin Anamur’a gidip geldiğini gösterdiğini kaydeden polis, zanlıdan izahat istendiğinde balık avlamak için açıldığını ancak Anamur’a gitmediğini öne sürdüğünü söyledi. Polis, teknenin sürat teknesi olduğunu, balık avlamak için uygun olmadığını belirtti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Türkiye’de ve KKTC’de benzeri suçlardan hapis yattığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 30 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan ElbahtaInsan Kaçakçılığı
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