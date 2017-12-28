Ahmedu tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Taşkınköy’de alınan ihbar üzerine zanlı King Samaila Ahmedu'nun ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlı teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı King Samaila Ahmedu'nun ikametgahında 25 Aralık tarihinde saat 13.50 - 14.30 saatleri arasında alınan ihbar üzerine yapılan aramada yatak odasında bulunan masa üzerinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve konu uyuşturucu maddeyi 100 TL karşılığında tanımadığı bir şahıstan yarım gram olarak temin ettiği itirafında bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkemizde yasal statüsü bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının İleride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.