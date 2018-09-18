Aydaş tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye giriş yaptıktan sonra binlerce lira değerinde ziynet eşyalarını çalan ve kamera görüntülerinde tespit edilen Soner Aydaş aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhindeki ek tutukluluk süresi dolan zanlı Aydaş, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Soner Aydaş’ın “Sirkat”, “ “Ev Açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Çamlıbelli, zanlının 25 Ağustos tarihinde Çatalköyde faaliyet gösteren otelin Spa Bölümünden, oraya müşteri olarak giden U.K.’ye ait 25 numaralı kapalı ama kilitsiz dolap içerisinde muhafaza ettiği Rolex marka kol saatini, 200 TL ve 20 Euro nakit parayı çaldığını söyledi. Çamlıbelli, zanlının 29 Ağustos tarihinde ise Ozanköy’de V.J.W.A.’nın evine girerek, demirden kasayı balta ile kırarak 20 bin TL değerinde ziynet eşyalarını, 10 bin TL nakit parayı ve 10 bin TL değerindeki laptopu alarak kaçtığını kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Kader Çamlıbelli, şikâyetlerin üzerine hırsızlıkların meydana geldiği bölgede kamera görüntülerinden zanlıyı tespit ettiklerini ve Girne’de tutukladıklarını söyledi. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada bir kısım emarelerin bulunduğunu ifade eden Çamlıbelli, Aydaş’ın verdiği ifadesinde ziynet eşyalarını kuyumcuya sattığını ve yapılan araştırmada çalıntı ziynet eşyaların bir kuyumcuda bulunduğunu kaydetti. Çamlıbelli, zanlının alınan tutukluluk süresinde Çatalköy’de başka evlere girip hırsızlık yaptığını itiraf ettiğini ve yapılan itirafın ardından bölgede yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Aydaş aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Çamlıbelli, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı Soner Aydaş’ın ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek, davalarında hazır bulunabilmesi için 2 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.