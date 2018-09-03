Satei Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarufundaki uyuşturucu maddeler ile 30 Ağustos tarihinde Ercan Havalalanından giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı Ehsan Satei bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, 30 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlı Ehsan Satei’ye narkotik köpeği Liz’in tepki vermesiyle yapılan aramada tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini söyledi.

Yargılanmayı Cezaevinde Bekleyecek

Zanlının işlediği suçun Ağır Ceza kapsamına giren ciddi suçlardan olduğuna vurgu yaparak 25 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 25 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.