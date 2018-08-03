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Tutuklu yargılanacak

Tutuklu yargılanacak

03 Ağustos 2018 Cuma 16:57
Tutuklu yargılanacak

Günsun tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da araba ve evlerden hırsızlık yapan zanlı Abdülhamit Günsun tutuklanmasının ardından teminat maksatlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer 23 Temmuz tarihinde saat 12.00 raddelerinde zanlı Abdülhamit Günsun’un, Z.Ş’ye ait Apartman önünde park halindeki HT 999 plakalı kilitsiz durumundaki Mercedes Jeep marka aracın içerisinden adı edilene ait Samsung Galaxy S7 edge marka cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, zanlının 27 Temmuz 2018 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek mahkeme emri gereğince tutuklandığını ve bahse konu cep telefonunun zanlının sakladığı yerden alınarak emare yapıldığını aktardı. Polis memuru Gencer zanlının tutuklanmasının ardından yapılan sorgusunda 22 Temmuz 2018 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa da Köşklüçifte sakin Y.E’ye ait ikametgâhın kilitsiz bulunan mutfak kapısını açıp içeriye girerek dolap üzerinde bulunan mavi renk çocuk kumbarası içerisinden tahmini 50 TL bozuk paraları ve ayrıca mutfak içerisinde buzluk üzerinde muhafaza edilen 2 adet markası meçhul cips ve iki paket fıstıkları sirkat ettiğini gönüllü ifadesinde itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis toplam 6 günlük tutukluluk süresinde zanlının Temmuz 2017 ayı içerisinde Lefkoşa’da kumsal park adresinde sakin P.E’ye ikametgâha giriş yapıp, içeriden bir adet Samsung J7 marka cep telefonunu çaldığının da tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde yasal bağı bulunmadığını belirterek ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yasal statüsünü de dikkate alarak 1 ayı geçmeyen bir hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkAbdülhamit Günsun
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