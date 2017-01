Tutuklu Sayısı 4’e Yükseldi



Tuzla ve Mutluyaka’da meydana gelen “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Bir cürüm işlemek kastı ile binaya girmek” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Hakan Şirin ile Mehmet Ali Bekis’in ardından aranmakta olan zanlı Civan Avcı ile Ömer Özdemir de tespit edilerek tutuklandı. “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Bir cürüm işlemek maksadıyla binaya girmek” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Şirin, Bekis, Avcı ve Özdemir aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi daha temin edilirken, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi daha aranıyor.Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Halil Seven, 1 Ocak tarihinde saat 01:00’da Tuzla’da Kudret Ateş’e ait eve giren meçhul kişilerin konu evin hizmetlisi ile karşılaşması sonucu hiç birşey sirkat edemeden kaçtıklarını belirtti. Yine ayni tarihte saat 02:00’de Mutluyaka’da Polis Çavuşu Fatih Kaleci’ye ait eve giren meçhul şahısların ise yatak odasındaki Canon marka fotoğraf makinesi ile 3 adet kol saatini sirkat ettiğini belirten Seven, yatak odasında uyumakta olan ev sahipleri ile çocuklarının uyanması ve zanlıları farketmeleri üzerine, zanlıların giriş yaptıkları yerden çıkış yaparak kaçtıklarını açıkladı. Seven, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatta ve bölgede geniş çaplı yapılan kamera kayıdı incelemelerinde zanlı Mehmet Ali Bekis’e ait THU 451 plakalı aracın her iki suçun da işlendiği saatlerde olay bölgesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlı Bekis’in tutuklandığını belirterek, zanlı Bekis’ten temin edilen ifadeden konu aracın olay gecesi zanlı Hakan Şirin’de olduğunun tespit edildiğini ve zanlı Şirin’in de tutuklandığını açıkladı. Zanlı Şirin’in vermiş olduğu ilk gönüllü ifadesinde sadece Tuzla’da Kudret Ateş’in evine gittiğini beyan ettiğini söyleyen Seven, zanlı Şirin’in vermiş olduğu ikinci gönüllü ifadesinde ise taksicilik görevini yaptığı esnada Tuzla’daki eve gittiğini, evde ne gibi bir icraat yapıldığını bilmediğini, Mutluyaka’da Fatih Kaleci’nin evine ise yolda gittiği esnada araçta bulunan 2 meçhul şahıstan birinin kendisine silah dayayıp bu şekilde direktif verdiğinden dolayı gittiğini söylediğini açıkladı.Müfettiş Muavini Halil Seven, Tuzla’da Kudret Ateş’in evine giren kişinin ev çalışanı tarafından görülmesi üzerine polise bahsettiği eşgalden yola çıkılarak zanlı Ömer Özdemir’in tespit edildiğini ve 5 Ocak tarihinde tutuklandığını belirterek, konu evin hizmetlisinin yapılan tanıtma merasiminde zanlı Özdemir’i teşhis ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili yürütülen tahkikatta 2 ayrı şahsın da bu suça methalder olduğunu tespit ettiklerini belirten Seven, aldıkları bilgi üzerine bu şahısların nerde olduğu ile ilgili zanlı Civan Avcı’nın bilgisi olduğunu öğrendiklerini ve Avcı’yı şubeye celp ettiklerini belirtti. Seven, zanlı Avcı’dan ifade temin edildiği esnada zanlı Avcı’nın bu şahıslardan birinin adını bildiğini ve hatta Tuzla’daki evegirildiği esnada kendisinin de zanlı Şirin ve aranan diğer şahıslardan biriyle birlikte olay yerinde olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Seven, incelenmesi gereken bir çok kamera görüntüleri, alınması gereken birçok ifade, halen aranan 2 zanlı ve mesele ile ilgili aranan emareler olduğunu belirten Seven, her 4 zanlının da tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.Zanlı Hakan Şirin, Mehmet Ali Bekis ve Civan Avcı’nın avukatı İbrahim Demirtaş, zanlı Şirin ile Avcı açısından tutukluluk talebine itiraz etmezken, zanlı Mehmet Ali Bekis açısından tutukluluk talebine itiraz etti. Avukat Demirtaş, zanlı Bekis’in serbest kalmasını talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini, aranan kişilerin ve aranan emarelerin olduğunu, alınması gereken birçok ifadenin olduğunu belirterek, zanlı Hakan Şirin, Mehmet Ali Bekis, Civan Avcı ve Ömer Özdemir’in serbest kalması halinde yürütülen tahkikata müdahale edebileceklerini söyledi. Hacımulla, zanlıların tahkikata müdahale etmesini engellemek için zanlıların tutuklu kalmasının elzem olduğu kanısına vardığını belirterek, her 4 zanlının da 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Yeni Bakış