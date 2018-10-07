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Tutuklanan maganda sayısı 11 oldu

Tutuklanan maganda sayısı 11 oldu

07 Ekim 2018 Pazar 12:19
Tutuklanan maganda sayısı 11 oldu

Tutuklanan maganda sayısı 11 oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen “Vahim Zarar”, “Kasti Hasar”, “Ciddi Darp”, “Tecavüzkâr Alet Taşımak”, “Kanunsuz Topluluk” ve “Rahatsızlık” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Abdurrahman Kaylak, Ömer Gezer, Ziya Can Boylu, Ramazan Kızıltoprak, Nurullah Uslu, Ali Erişik, Caner Kurumuş, Umut Büyükaslan, Adil Uslu, Yunus Uzun ve Can Sakınmaz’ın ardından zanlılar Cuma Altay ve Umut Göksu’da tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman, 03 Ekim 2018 tarihinde 18.20 raddelerinde Şirinler Sokak Gönyeli adresinde, Lefkoşa’da sakin Nardın Akram Hassan’ın kanunsuz olarak toplanan kimliği meçhul yaklaşık 20 kişi tarafından henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurmuş oldukları demir cop ile saldırdıklarını söyledi. Olayda saldırganların, müştekinin sağ eline bir kaç kez vurmak suretiyle sağ elinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğratarak, elleri ve ayakları ile müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiklerini anlattı. Polis memuru Tarman, zanlının boynunda takılmış olan 22 ayar altın zincir kolyeyi çekmek suretiyle kopmasına ve ayakları ile SUL 229478 plakalı aracın sağ ön kapısına vurmak suretiyle kasti kasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı. Polis, kamera kayıtlarında görülen 11 zanlının tutuklandığını kaydetti. Aranan yaklaşık 4 kişi ve olay sırasında kullanılan tecavüzi aletler olduğuna değinen polis, hurda bulunan zanlıların diğer zanlılar ile birlikte mahkemeye getirilmesini sağlamak maksadı ile ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman KaylakÖmer GezerZiya Can BoyluRamazan KızıltoprakNurullah UsluAli ErişikCaner KurumuşUmut BüyükaslanAdil UsluYunus Uzun Can SakınmazDarpKavgaCuma Altay Umut Göksu
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