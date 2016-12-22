Tutan'a 1 ay hapis cezası

Ülkemize giriş yapmak istediği esnada narkotik detektör köpeği tarafından tespit edilerek üzerinde yapılan aramada 2 gram hintkeneviri bulunan sanık Kemal Tutan aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak istediği esnada narkotik detektör köpeği tarafından tespit edilerek üzerinde yapılan aramada 2 gram hintkeneviri bulunan sanık Kemal Tutan aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunup mahkum edilen sanık aleyhindeki kararı Başkan Güran açıkladı. Başkan Ömer Güran sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu ve uyuşturucu madde suçlarının mahkemelerin gündemini en fazla meşgul eden suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini söyledi. Başkan Ömer Güran sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdikten sonra tutuklu olarak beklediği süreyi de göz önünde bulundurarak sanığı kanunsuz uyuşturucu madde 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan 1 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.