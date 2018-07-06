banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98929
ALTIN
185.112
DOLAR
4.5790
STERLİN
6.0809
EURO
5.3870
Türkkal tutuklu yargılanacak
TÜRKKAL TUTUKLU YARGILANACAK
Metehan sapığı tutuklu yargılanacak
METEHAN SAPIĞI TUTUKLU YARGILANACAK
Çok acil kan aranıyor
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Bakanlar kurulu başladı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
banner282

Türkkal tutuklu yargılanacak

Türkkal tutuklu yargılanacak

06 Temmuz 2018 Cuma 16:29
Türkkal tutuklu yargılanacak

Türkkal tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2014 yılında avukat ofisi kundaklayan ve dün uyuşturucu ile yakalanan Mustafa Türkkal, soruşturmanın devam ediyor olmasından dolayı bugün ek tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, 4 Temmuz tarihinde saat 11.00 sıralarında Alayköy’de şüpheli görülen zanlının üzerinde yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını söyledi.Tutuklanan zanlının ifade vermediğini, uyuşturucu ile ilgili izahatta bulunmadığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 4 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu. Mahkeme, zanlı hakkında 4 gün ek tutukluluk emri verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Mustafa TürkkalUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metehan sapığı tutuklu yargılanacak
Metehan sapığı tutuklu yargılanacak
Tukyu'da tutuklandı
Tukyu'da tutuklandı
Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı
Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı
Sahte Bulgaristanlı yakalandı
Sahte Bulgaristanlı yakalandı
Metehan sapığı mahkemede
Metehan sapığı mahkemede
Kermiya sapığı yakalandı
Kermiya sapığı yakalandı
Durukan tutuksuz yargılanacak
Durukan tutuksuz yargılanacak
Biri tutuklu diğerleri serbest yargılanacak
Biri tutuklu diğerleri serbest yargılanacak
Seri tecavüzcüye ek tutukluluk
Seri tecavüzcüye ek tutukluluk
Eski kız arkadaşına musallat oldu
Eski kız arkadaşına musallat oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim