Türkkal tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2014 yılında avukat ofisi kundaklayan ve dün uyuşturucu ile yakalanan Mustafa Türkkal, soruşturmanın devam ediyor olmasından dolayı bugün ek tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, 4 Temmuz tarihinde saat 11.00 sıralarında Alayköy’de şüpheli görülen zanlının üzerinde yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını söyledi.Tutuklanan zanlının ifade vermediğini, uyuşturucu ile ilgili izahatta bulunmadığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 4 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu. Mahkeme, zanlı hakkında 4 gün ek tutukluluk emri verdi.