Polisiye Olaylar:
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05 Ocak 2017 Perşembe 14:01

Türkiye’den ülkemize uyuşturucu ile geliyorlar

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Türkiye'den ülkemize uyuşturucu ile geliyorlar
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Türkiye’den ülkemize uyuşturucu ile geliyorlar

Ercan Havaalanından farklı saatlerde gelen 3 yolcu üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlılar Mehmet Özdemir, Tayfun Aydın ve İbrahim Vedat Tabur bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede Mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 4 Ocak 2016 tarihinde huzurda bulunan zanlı Mehmet Özdemir’in saat 11.30 raddelerinde ülkeye giriş yaparken Narkotik Köpeği Liz’in üzerine tepki vermesi sonucunda tasarrufunda 5 gram hintkeneviri bulunduğunu, diğer zanlı Tayfun Aydın’ın ise saat 14.00 raddelerinde yine Narkotik Köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis çavuşu ayrıca saat 19.15 raddelerinde ülkemize yine Ercan Havaalanından giriş yapmak isteyen zanlı İbrahim Vedat Tabur’un üzerine bu sefer Narkotik Köpeği Zeyna’nın tepki vermesi sonucunda yapılan aramada tasarrufunda 2 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis Çavuşu Erkan Karam mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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