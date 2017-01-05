



Türkiye’den turist olarak geldi hırsızlık yaptı

EVRİM KAMALI



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Lefkoşa’da Arasta bölgesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon dükkanına müşteri olarak giren zanlı Remzi Bayraktar dükkan sahibine ait çantayı içindeki paralarla çalıp kaçmasının ardından Cürümleri Önleme Şubesinin yürüttüğü başarılı operasyon sonucunda tespit edilerek tutuklandı. Zanlı teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara 4 Ocak tarihinde saat 14.00 raddelerinde Arasta Lefkoşa da, bulunan ve Lefkoşa da sakin Taner Mertkan’a ait İlya Collection isimli konfeksiyon dükkanı içerisinde bulunan mutfakta muhafaza edilen Zeynep Mertkan’a ait bayan çantasının içinde bulunan paralar ile çalındığına dair polise bilgi geldiğini söyledi. Polis yapılan şikâyetin ardından Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesinin başlattığı soruşturma neticesinde kamera görüntülerinden konu iş yeri içerisinden zanlı Remzi Bayraktar'ın sirkat suçunu işlediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının kim olduğunun anlaşılması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında iş yeri yanında bulunan erkek tuvaletine saklanmış bir şekilde 10 stg, 3 adet Kıbrıs Faisal Bankasına ait çekler ile bir adet Üniversal bankasına ait 10.600 TL değerindeki çeki bulup emare yaptıklarını söyledi. Polis memuru Cemil Ballıkara olay yerinden yaklaşık 50 metre ilerde Car Wash oto yıkama, park yerinin karşısında bulunan boş arazi içerisinde saklanmış bir şekilde Mavi renk el çantasını ve içerisinde 7490 Euro , 90 TL, Remzi Bayraktar'a ait KKTC Sürüş Ehliyeti ile Zeynep Mertkan'a ait TC Nüfus cüzdanını bulunduğunu ifade etti. Polis, Remzi Bayraktar’ın saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edilip yakalandığını ve üzerinde yapılan aramada Giymiş olduğu Eşofmanın cebinde 700 TL, ayakkabılarının içerisine ise saklanmış bir şekilde 358 Amerikan Dolar ile 1725 Euro para bulunduğunu belirtti. Polis yakalanmasının ardından karakola götürülen Zanlı Remzi Bayraktar’ın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis memuru Cemil Ballıkara zanlının çalmış olduğu çanta ve içerisinde bulunan toplam 790 TL,10 Stg,358 Amerikan Dolarlı, 3 adet Kıbrıs Faisal Bankasına ait 3.280 TL, 5.000 TL, ve 5.365 TL’lik çekler, Üniversal bankasına ait 10.600 TL değerindeki çek ve 9215 Euro paralar ile çeklerin tümünün bulunduğunu ve emare yapıldığını belirtti. Polis zanlının 19 yaşında olup TC vatandaşı olduğunu ve 2 aydır ülkemizde 90 günlük turist vizesi ile bulunduğunu belirterek ilerde görüşülecek davasında hazır olması için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı pişmanın şeytana uydun dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.