Türkiye’den KKTC'ye çalıntı araçla geldiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İstanbul’da kiraladıkları 34 BDL 252 plakalı aracın plakasını 59 G 8053 olarak değiştirip sahte evraklarla KKTC’ye getiren Aydın Shahin tutuklanırken, suç ortağı Fatih Kılıç’ın 6 Haziran’da ülkeden çıktığı belirlendi. Yapılan sorgulamada suçu kaçan arkadaşı Fatih Kılıç’în işlediğini iddia eden Shahin, aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmedi.

Zanlı, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz mahkemede verdiği ifadede, zanlı Aydın Shahin’in “Evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt sağlama” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Drangoz, zanlı Aydın Shahin ve Fatih Kılıç’ın İstanbul’da kiraladıkları aracı çalarak, başka plaka takıp 4 Haziran tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuklarını söyledi.

Zanlıların çalıntı araç ile ilgili hazırladıkları sahte belgeyi Liman’da görevliye vererek aracın ülkeye girişini sağladıklarını kaydeden polis, olayın polisin bilgisine önceki gün geldiğini kaydetti. Drangoz, bilgi üzerine yapılan soruşturmada zanlıların tespit edildiğini yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Fatih Kılıç’ın 6 Haziran tarihinde ülkeden çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade etti.

Drangoz, zanlının araç ile birlikte Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin zanlıyı öğlen saatlerinde Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye teslim ettiklerini açıkladı.

Zanlıdan yapılan sorgulamada, suçlamaları ret ettiğini kaydeden polis, Shahin’in verdiği ifadede suçu ülkeden kaçan arkadaşı Kılıç’ın işlediği yönünde itirafta bulunarak gönüllü ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Drangoz, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk talebinin ardından, polise yardımcı olmak istediğini ellerinin ters kelepçelenerek manevi olarak kendini kötü hissettiğini söyleyen zanlı, sahte evrakları polise teslim ettiğini ülkede yüksek eğitim için bulunduğunu ve Gürcistan Barolar Birliği’ne kayıtlı avukat olduğunu iddia etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi