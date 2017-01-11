Türkiye’den gelen hırsız turist

Türkiye'den turist olarak gelen ve birçok yere girerek hırsızlık yapan zanlı teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.



EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Ülkemize Türkiye'den turist olarak gelen ve birçok yere girerek hırsızlık yapan zanlı Tevfit Özden teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun zanlı Tevfit Özden'in 26 Aralık 2016 tarihinde Lefkoşa'da Tuğba Özdemir'in ikametgahına açık olan balkon kapısından girip, 3 bin TL değerindeki laptop ile 1700 TL değerinde fotoğraf makinesini çaldığını belirtti. Polis, zanlının yine 29 Aralık'ta Kumsal bölgesinde Emrah Acar'a ait ikametgahın arka kısmındaki açık olan balkon kapısından girip, ikmaetgahın içindeki Toshiba marka 3 bin TL değerinde laptop ile çantasını ayrıca Samsung marka bin TL değerindeki laptop ile çantasını sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Erdelhun, zanlının 8 Ocak 2017 tarihinde Girne'de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis zanlının çalmış olduğu eşyaların satıldığının tespit edildiğini belirterek tahkikatın tamamlandığını ve zanlının ülkemize Türkiye'den turist statüsünde geldiğini ve yasal hiçbir bağının bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.