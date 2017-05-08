Türkiye’de Aranan Suçlu KKTC’de Yakalandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Türkiye’de işlemiş olduğu uyuşturucu satışı sucundan kırmızı bültenle aranan zanlı Hüseyin Kilinç ülkemizde tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün Mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Hüseyin Kilinç’in 2016 yılı içerisinde Türkiye’de işlemiş olduğu “ Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçlarından aleyhine kesinleşmiş toplam 4 yıl 2 ay 50 gün hapis cezası hükmü verildiğini söyledi. Polis zanlının suçluların iade edilmesi yasası altında Türkiye tarafından talep edilmesi üzerine tutuklandığını iade işlemlerinin gerçekleşmesi için ceza evinde beklemesi talebinde bulundu.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının iade işlemlerinin gerçekleşmesi maksadı ile 20 gün süre ile cezaevinde beklemesine emir verdi.