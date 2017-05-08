Türkiye’de Aranan Suçlu KKTC’de Yakalandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Hüseyin Kilinç’in 2016 yılı içerisinde Türkiye’de işlemiş olduğu “ Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçlarından aleyhine kesinleşmiş toplam 4 yıl 2 ay 50 gün hapis cezası hükmü verildiğini söyledi. Polis zanlının suçluların iade edilmesi yasası altında Türkiye tarafından talep edilmesi üzerine tutuklandığını iade işlemlerinin gerçekleşmesi için ceza evinde beklemesi talebinde bulundu.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının iade işlemlerinin gerçekleşmesi maksadı ile 20 gün süre ile cezaevinde beklemesine emir verdi.