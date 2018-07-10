Turkan tutuksuz yargılanacak

Turkan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Mağusa Polis Müdürlüğü’nün bahçesinde emare olarak bulunan bir araçta gizlenmiş 125 bin TL parayı gizlice alıp kendisini fark eden polis memurunu darp ederek kaçan İrfan Tan’ın yakalanmasının ardından başlatılan kara para soruşturmasında mesele ile bağlantılı görülerek tutuklanan zanlı Umut Turkan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı. Davulcu, huzurda bulunan zanlı Umut Turkan’ın 4 Temmuz tarihinde Mağusa’da başlatılan kara para soruşturması kapsamında meseleye bağlantılı görülmesi üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan incelemede zanlının banka hesaplarına 25 Haziran tarihinde toplam 281 Bin TL para geldiğini ve bu parayı aynı gün bankadan çekerek daha önceden tutuklanıp aleyhine tahkikat yürütülen zanlı İrfan Tan’a verdiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak Mağusa – Girne – Lefkoşa’da soruşturma yürütüldüğünü ancak zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edemeyeceğini belirterek, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.