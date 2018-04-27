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Turist önce kaçak çalıştı, sonra hırsızlık yaptı

Cezaevinde bekleyecek

Turist önce kaçak çalıştı, sonra hırsızlık yaptı

Cezaevinde bekleyecek

27 Nisan 2018 Cuma 00:15
Turist önce kaçak çalıştı, sonra hırsızlık yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkeye turist olarak giriş yapan ve 90 günlük vizesi dolduğu halde çıkış yapmayarak kaçak olarak çalışan Hasan Yurddaş, “Ev açma”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz suçlarından tutuklandı. İşlediği suçları kabul etmeyen Yurddaş aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Hasan Yurddaş’ın önceki gün saat 13.10 sıralarında Girne’de bir sitenin havuzunda güneşlenen 36 yaşındaki krupiyerin evinin kapısını kırarak suç işlemek için eve girdiğini anlattı. Zanlının, kadını havuzda güneşlendiği sırada sitede fark edildiğini kaydeden Yanaroğlu, Yurddaş’ın kaçtığını söyledi. Bölgedeki kamera görüntülerinden tespit edilen zanlının kısa sürede yakalandığını kaydeden polis, Yurddaş’ın işlediği suçları kabul etmediğini belirtti. Yanaroğlu, yapılan araştırmada zanlının ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını, kaçağa düşerek ülkeden çıkış yapmayarak kaçak çalıştığını tespit ettiklerini ve çalıştığı iş yerinin lojmanında kaldığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Yanaroğlu, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 50 bin TL kefalet senedi ve 5 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen Yurddaş, yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan YurddaşHırsız
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