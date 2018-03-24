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Turist Olarak Geldi Hırsızlık Yaptı

700 TL değerindeki..

Turist Olarak Geldi Hırsızlık Yaptı

700 TL değerindeki..

24 Mart 2018 Cumartesi 16:01
Turist Olarak Geldi Hırsızlık Yaptı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize yurtdışından turist olarak gelen ve kaldığı pansiyonda hırsızlık yapan zanlı Ertuğrul Temizel tutuklanmasının ardından bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadın Polis Memuru Hatice Sayar Çetin olayla ilgili bulguları aktardı. Çetin huzurda bulunan zanlı Ertuğrul Temizel'in ülkemize 9 Mart tarihinde turist olarak geldiğini ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren Başkent Pansiyona yerleştiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının söz konusu pansiyonda kaldığı sırada 15 Mart tarihinde saat 11.00 raddelerinde resepsiyon bölümündeki kayıt defteri arasında bulunan ve işletmeci Nazan Seher Türkpençesi isimli şahsa ait olan 700 TL değerindeki General Mobile marka cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi. Polis Memuru Hatice Sayar Çetin meselenin polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan tahkikat neticesinde söz konusu çalıntı telefonun Lefkoşa’da Fikret Telefon isimli işyerine zanlı Temizel tarafından satıldığının tespit edildiğini belirtti. Polis yapılan ileri soruşturma neticesinde zanlının 23 Mart tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını ve ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Çetin zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 24.03.2018 17:41
Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul TemizelHırsızNazan Seher Türkpençesi
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