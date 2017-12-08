Turist Olarak Geldi, Hırsız Çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize turist olarak 4 Aralık 2017 tarihinde giriş yapan 55 yaşındaki Ahmet Şapıl, ülkeye geldikten bir gün sonra Girne’de bir marketten içki çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Meydana gelen hırsızlık güvenlik kameraları tarafından tespit edilirken zanlı Şapıl bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 5 Aralık tarihinde bir marketten 35’lik altın efe serisinden rakı çaldığını, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlının 7 Aralık tarihinde yine aynı markete hırsızlık için girerken yakalandığını söyledi. Zanlının ülkede turist olarak bulunduğunu belirten polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 20 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, kefil bulamayan zanlı cezaevine gönderildi.