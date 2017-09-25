Turist Diye Geldi, Girnelilerin Başına Bela Oldu



Evrim KamalıKıbrıs Manşet Özel HaberGirne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fatih Burhan Gezer, zanlı Özgür Ekmekçioğlu’nun “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık” ve “Derbederlik” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Fatih Burhan Gezer, zanlının önceki gün Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde saat 12.50 raddelerinde 236 promil alkol tesiri altında rahatsızlık yaparak tutuklandığını söyledi. Gezer, zanlının yapılan sorgulamada ülkeye 14 Mart tarihinde 90 vize ile giriş yaptığını ve şuan kaçak durumda olduğunu belirtti. Ekmekçioğlu’nun ülkede yasal bir statüsü olmadığını, işsiz ve sokaklarda yaşadığını belirten polis, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede yasal bir konumu olmadığına dikkati çekerek yargılanıncaya kadar 7 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.