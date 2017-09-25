Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:27

Turist Diye Geldi, Girnelilerin Başına Bela Oldu

Turist Diye Geldi, Girnelilerin Başına Bela Oldu

Turist Diye Geldi, Girnelilerin Başına Bela Oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Turist Diye Geldi, Girnelilerin Başına Bela Oldu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’a yurtdışından Mart ayında 90 günlük turist vizesi ile gelen ve geldiği tarihten beridir işsiz ve sokaklarda yaşadığı belirtilen zanlı Özgür Ekmekçioğlu “Derbederlik, sarhoşluk ve rahatsızlık verme” suçlarından tutuklandı. Alkol alıp sokaklarda bağırıp insanları rahatsız eden zanlı bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi tarafından cezaevine gönderildi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fatih Burhan Gezer, zanlı Özgür Ekmekçioğlu’nun “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık” ve “Derbederlik” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Fatih Burhan Gezer, zanlının önceki gün Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde saat 12.50 raddelerinde 236 promil alkol tesiri altında rahatsızlık yaparak tutuklandığını söyledi. Gezer, zanlının yapılan sorgulamada ülkeye 14 Mart tarihinde 90 vize ile giriş yaptığını ve şuan kaçak durumda olduğunu belirtti. Ekmekçioğlu’nun ülkede yasal bir statüsü olmadığını, işsiz ve sokaklarda yaşadığını belirten polis, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede yasal bir konumu olmadığına dikkati çekerek yargılanıncaya kadar 7 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Özgür EkmekçioğluAlkol
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor... Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor...
Kavga zanlıları teminata bağlandı Kavga zanlıları teminata bağlandı
4 Kişi Trafikten Men Edildi 4 Kişi Trafikten Men Edildi
30 Kilogram Tütün İle Yakalandı 30 Kilogram Tütün İle Yakalandı
Av Tüfeği İle Yakalandı Av Tüfeği İle Yakalandı
Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Alışveriş Merkezinde Hırsızlık
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne...

Haberi Oku