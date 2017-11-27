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27 Kasım 2017 Pazartesi 16:26

Türbe Hırsızları Teminata Bağlandı

Türbe Hırsızları Teminata Bağlandı
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Türbe Hırsızları Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize İngiltere’den gelen ve Larnaka’ya giderek Hala Sultan Tekkesinden hırsızlık yapan Pakistan uyruklu zanlılar Irfan Ahmad ve Omar Saif bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlılar Irfan Ahmad ve Omar Saif’in 22 Kasım tarihinde, saat 14.30 sıralarında Güney Kıbrıs’ta Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi içerisinden bulunan türbe üzerinden 3x3 metre ebatlarında yeşil renk üzeri kırmızı motifli 1000 TL değerinde örtüyü çalarak Kuzey’e getirdiklerini söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Tekke içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlıların ülkemize yasal yoldan giriş yaptıklarının tespit edildiğini ve polislere geçilen mesaj ile Lefke bölgesinde tutuklandıklarını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlılar aleyhine yapılan şikâyetin geri çekildiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar konu kutsal çarşafı ibadet etmek için ödünç aldıklarını, örtüyü Lefke bölgesinde bulunan Şeyh Nazım üzerine götüreceklerini ve ibadet için kullanacaklarını belirtti. Suç olduğunu bilmediklerini belirterek özür dilediler.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile şikâyetinde geri çekildiğini dikkate alarak yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmeleri ve Beşer bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

 
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HırsızlarıOmar Saif TürbeIrfan Ahmad
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