TRAKTÖRDEN ÇIKAN KIVILCIM YANGINA YOL AÇTI



Pınarlı-Ulukışla köyleri arasında bir tarlada traktörden çıkan kıvılcım yangına yol açtı; 7 dönüm arpa tarlası yandı.Polis bültenine göre, yangın dün saat 10.20 sıralarında İdris Bayramoğulları’nın, traktörle Kağan Güler’e ait arpa tarlasında çalıştığı sırada muhtemelen traktörün egzozundan çıkan kıvılcımdan dolayı çıktı.Yangın sonucu Kağan Güler'e ait 5 dönüm biçilmemiş arpa, Hakan Kuset'e ait 1 dönüm biçilmemiş arpa ve Mustafa Uyguroğlu ‘na ait 1 dönüm biçilmemiş arpa tarlası tamamen yandı.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.