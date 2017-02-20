Polisiye Olaylar:
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20 Şubat 2017 Pazartesi 11:20

Trafikten Men Edildiler

Trafikten Men Edildiler
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Alkollü 3 sürücü trafikten men edildi
Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda kontrol edilen 400 araçtan 60’nın sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi sorumluluk sahası içinde Trafik Operasyonu düzenledi.

400 araç kontrol edildi

Gece boyunca toplam 400 araç kontrol edilirken,, 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.Kontrollerde, 3 araç sürücüsü ise alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkondu. Operasyona Trafik Devriler ve Tahrikat Ekip Amiri Mustafa Berksan ‘da katıldı.

Yenibakış/Ahmet İKİDERELİ

 
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