Trafikten Men Edildiler

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi sorumluluk sahası içinde Trafik Operasyonu düzenledi.Gece boyunca toplam 400 araç kontrol edilirken,, 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.Kontrollerde, 3 araç sürücüsü ise alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkondu. Operasyona Trafik Devriler ve Tahrikat Ekip Amiri Mustafa Berksan ‘da katıldı.Yenibakış/Ahmet İKİDERELİ

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