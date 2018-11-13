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Trafik magandaları tutuksuz yargılanacak

Trafik magandaları tutuksuz yargılanacak

13 Kasım 2018 Salı 18:23
Trafik magandaları tutuksuz yargılanacak

Trafik magandaları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Queen isimli bar önünde çıkan trafik kavgasında, iki kişiye tahta sopalarla ve borularla saldıran altı kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Alınan üç günlük tutukluluk süresinde, incelenen kamera görüntülerinde Mikail Özdoğan’ın burnunu zanlı Burak Karatepe’nin kırdığı tespit edildi. Zanlılar bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların “Vahim zarar”, “Kasti hasar”, “Ciddi darp”, “Tecavüz-i alet taşımak ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, kavganın Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Döşenci, trafik konusu çıkan kavga sonucu altı zanlının Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğan’ı tahta sopalarla ve boruyla dövdüklerini Özdoğan’ın burnunun kırıldığını iki cep telefonunun ise bin TL hasara uğradığını kaydetti. Döşenci, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, incelenen görüntülerde, Özdoğan’ın burnunu Burak Karatepe’nin kırdığını tespit ettiklerini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Döşenci, zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, Özdoğan’ın burnunu kıran zanlı Burak Karatepe’nin davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi. Dündar, kavgada yer alan Ali Atlar, Serdal Akın, Muhammed Sürmeli, Mehmet Karatepe ve Hasan Atlar’ın ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1’er kişinin imza edeceği 40’ar bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

Son Güncelleme: 13.11.2018 19:34
Anahtar Kelimeler:
KavgaDarp
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