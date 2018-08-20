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Trafik kontrolünde arabada tabanca bulundu

Trafik kontrolünde arabada tabanca bulundu

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:58
Trafik kontrolünde arabada tabanca bulundu

Trafik kontrolünde arabada tabanca bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Trafik suçu nedeniyle durdurulan araçta tabanca bulundu. Araç sahibi zanlı Türkistan Gülce tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Gökhan Yeşildağlı olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildağlı huzurda bulunan zanlı Türkistan Gülce’nin 20 Ağustos 2018 tarihinde, saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da işlemiş olduğu trafik suçu nedeniyle polise celp edildiğini ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 10 adet canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak suçüstü yakalandığını ve tabanca ile ilgili izahat istendiğinde söz konusu tabancayı Türkiye’den bir arkadaşının kendisine getirdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyid edileceğini ayrıca bulunan tabancanın balistik incelemesinin yapılacağını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkistan GülceTabanca
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