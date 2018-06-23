Trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Bugün saat 17:15 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu üzerinde faaliyet gösteren Hansoy Petrol istanyonu üzerinde çakıl yüklü bir kamyonun yol içerisine devrilmesi sonucu bir araç kamyonun altında kalmıştır. Kamyon sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı. Polisin olayla ilgisi soruşturmasi devam etmektedir.

Çakıl yüklü kamyon altında kalan FM 897 plakalı araçta yaşamını yitiren şahısların Yenierenköy'de sakin Kaleil Bowan (E-55) ve Emine Bowan (K-56) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Kamyon şoförü Ramazan Tomuk (E-57) tutuklandı. Yol henüz trafiğe açılmadı. Çalışmalar devam ediyor.