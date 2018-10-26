banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90542
ALTIN
220.990
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1559
EURO
6.3486
Görgü tanığı konuştu
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Tecavüz soruşturması sürüyor
TECAVÜZ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak
TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Evinde uyuşturucu yetiştirdi
EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİRDİ
banner282
Flaş Haber
Gönyeli'ye ateş düştü
Kapat

Tornacı 5 gün daha tutuklu kalacak

Tornacı 5 gün daha tutuklu kalacak

26 Ekim 2018 Cuma 17:54
Tornacı 5 gün daha tutuklu kalacak

Tornacı 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da çalışmış olduğu taksi şirketinde müşterilerden toplamış olduğu paraları cebine attığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Gökhan Tornacı olayla ilgili bulguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun, Ağustos 2018 ayı içerisinde Girne’de sakin zanlı Gökhan Tornacı’nın Müstahdemi olduğu Taşkan Taksi isimli işyerinde gün içerisinde kullanmış olduğu TPU 798 ve TPZ 889 plakalı araçlardan temin etmiş olduğu 18 bin 10 TL nakit parayı işyerine vermeyerek, sirkat ettiğini söyledi. Erdelhun, 17 Ekim’de, Taşkan Tütüncü’nun polise gelerek mesele ile ilgili zanlı aleyhine şikayette bulunduğunu ve aynı gün polis tarafından aranıp mesele ile ilgili polise gelip izahat vermesi istenen zanlının bu davete hiçbir şekilde icabet etmeyip, ev adresini de vermeyi ısrarla reddettiğini mahkemeye aktardı. Erdelhun, zanlının 23 Ekim’de aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilip, bu emir ışığında tutuklandığını söyledi. Zanlının müşterilerden toplamış olduğu paranın bulunamadığını belirten Erdelhun, Ağustos 2018 ayı içerinde taksiye müşteri olarak aldığı şahısların birçoğunun henüz bulunamadığını kaydetti. Erdelhun, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda 19 Ekim’de zanlının, Girne Polis Müdürlüğüne giderek Cyprobus Ltd isimli iş yerinden Taşkan Tütüncü adına düzenlenen toplam 10 bin 135 TL meblağlı iki adet çeki kaybettiği beyanında bulunup, kayıp belgesi aldığının tespit edildiğini ve bu yönde de tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Polis memuru Kemal Erdelhun, 11 Eylül 2018 tarihinde zanlı Gökhan Tornacı’nın, Taşkan Tütüncü’nün adına olan 5 bin 135 TL’lik çekin arkasını Tütüncü’nün adına imzalayıp, sahteleyerek, bozdurduğunu söyledi. Polis, zanlı Gökhan Tornacı’nın ifade vermediğine, paranın bulunamadığına vurgu yapıp, tahkikat amaçlı 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Gökhan TornacıParaçaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görgü tanığı konuştu
Görgü tanığı konuştu
Gürbüz tutuklu yargılanacak
Gürbüz tutuklu yargılanacak
Casino soruşturması sürüyor
Casino soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
İnan tutuklu yargılanacak
İnan tutuklu yargılanacak
Önan tutuksuz yargılanacak
Önan tutuksuz yargılanacak
Elinç tutuksuz yargılanacak
Elinç tutuksuz yargılanacak
Bebek tutuksuz yargılanacak
Bebek tutuksuz yargılanacak
Şen tutuksuz yargılanacak
Şen tutuksuz yargılanacak
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim