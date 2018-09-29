Törehan tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2017 ve 2018 yılları arasında iki kez yasa dışı sanal betten dolayı tutuklanan ve üçüncü kez adı yasa dışı bahise karıştıktan sonra ortalıktan kaybolan ve 10 Eylül tarihinde polise giderek, kayıp olduğu zaman dilimi içerisinde kaçırıldığını öne süren Hakan Törehan dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Ertem Hoca, iddiaları aktardı. Hoca, zanlı Hakan Törehan’ın Mali Şube’ye giderek teslim olduğunu söyledi. Hoca, 29 Haziran tarihinde Girne’de huzur operasyonu sırasında Semih Durukan yönetimindeki NU 365 plakalı araçta çok sayıda banka kartı, sim kart ve hesap cüzdanları tespit ettiklerini söyledi. Hoca, 30 Haziran tarihinde yine Girne’de bir apartman dairesine baskın yapıldığını ve yasa dışı bahis sitelerinden finans desteği sağlandığını tespit ederek çok sayıda emare ele geçirdiklerini ifade etti. Polis, ele geçirilen kanıtlar ile ilgili Törehan’ın bağlantısının tespit edildiğini ancak zanlının 30 Haziran 2018 ile 8 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıp olduğunu ifade etti. Zanlınınb 10 Eylül tarihinde polise gelerek kaçırıldığında dair ifade verdiğini kaydeden polis, bu konuda da soruşturma yapıldığını söyledi. Polis, zanlının üç kez benzer suça karıştığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı Mustafa Şener ise müvekkilinin kaçırıldığını öne sürdü. Şener, ayrıca internet üzerinden yürütülen faaliyetlerin Bilişim Yasası kapsamına girdiğini, KKTC’de ise yasanın bulunmadığını ifade etti. Müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep eden Şener, Hakan Törehan ile eşi Ebru Törehan’ı mahkemede tanık olarak dinletti.

Hakan Törehan, 29 Haziran tarihindeki operasyondan sonra adının suçsuz olduğu halde olaya karıştırıldığını, hakkında tutuklama emri çıkarıldığını ifade ederek, şu iddialarda bulundu:

Siyasi polisten üst düzey bir müdür ile Osman Aydeniz beni aradı ve hakkımda tutuklama emri olduğunu söyledi. Beni alıp Mağusa’ya götürdüler. Orada üst düzey polis, ‘Mali polisin ne yapacağı belli değil. Ben senin suçsuz olduğuna inanıyorum. Ama seni tutuklayıp cezaevine gönderecekler. Sen Osman Aydeniz’in söylediklerini yap’ dedi. Osman Aydeniz ise beni Çatalköy’de Cem Atılgan’ın evine götürdü ve burada kalmam gerektiğini söyledi. İki ay boyunca birçok yalan beyanlarla beni kandırdılar. Ayrıca söz konusu polis bana avukatta tuttu. Avukatta saklanmam gerektiğini söyledi. Bir süre geçtikten sonra avukatın bana yalan söylediğini anladım. Ayrıca avukat benden 20 bin Euro isteyip polise verdi. Avukatın yalan beyanları, Osman Aydeniz’in ölüm tehditleri nedeni ile 2 ay süre ile susmak zorunda kaldım. Yoksa ben çoktan polise teslim olacaktım.”

Hakan Törehan, Türkiye ve uluslararası camiada ünlü bir yazılımcı olduğunu, kendisini kaçıranların asıl amacının ise daha önce bir örneği olmayan bir program yazmasından dolayı olduğunu öne sürdü. Törehan, “Amaçları yazılımı almaktır” dedi.

Hakan Törehan’dan sonra tanık kürsüsüne çıkan Ebru Törehan ise eşinin 2 ay süre ile alı koyulduğunu öne sürdü. Ebru Törehan, şu iddialarda bulundu:

Osman Aydeniz beni sürekli tehdit ediyordu. ‘3 yaşındaki kızına tecavüz ederim’ diyordu. Eşimin kafasına kurşun sıkmakla tehdit ediyor. Bu nedenle susmak zorunda kaldım. Korkudan polise birşey anlatamadım. Eşimi yapmakta olduğu ödeme sistemi ile ilgili yazılımı almak için kaçırdılar. Süreki eşime, ‘Bitti mi yazılım’ diye soruyorlardı. Eşim bana, “Yazılımı bitirdim ama söylemem eğer bitirdiğimi anlarlarsa ne yapacaklarını bilimyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının yurt dışında da çalışabileceğini, zanlının kaçabileceğine bulgu yaparak 2 ayı geçmeyen süre ile cezaevine gönderilmesine gönderdi.