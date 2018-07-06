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Törehan halen bulunamadı

Törehan halen bulunamadı

06 Temmuz 2018 Cuma 20:28
Törehan halen bulunamadı

Törehan halen bulunamadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Şubat ayında Yasadışı sanal bahis operasyonu sırasında tutuklanarak gözaltına alınan ve teminatla serbest bırakılan Mustafa Abraşoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Polis tarafından aranan Hakan Törehan ile birlikte “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Sahtekârlıkla Kayıt Temini” suçlarına karışan zanlı Mustafa Abraşoğlu aleyhinde alınan tutukluluk süresinin ardından bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz’u tanık olarak dinletti. Zanlı Mustafa Abraşoğlu’nun 1 Temmuz günü Girne’de meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Sahtekârlıkla Kayıt Temini” suçlarından tutuklu olduğunu belirten polis memuru Ömer Yavuz, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını Hakan Törehan’ın halen aranmakta olduğunu, dile getirdi. Polis Memuru Ömer Yavuz, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL imza edeceği teminat şartı ile serbest yargılanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AbraşoğluSanal BahisHakan Törehan
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