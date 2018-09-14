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Törehan 7 gün daha tutuklu kalacak

Törehan 7 gün daha tutuklu kalacak

14 Eylül 2018 Cuma 21:16
Törehan 7 gün daha tutuklu kalacak

Törehan 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Haziran ayından bu yana yasa dışı kumar oynatmak suçundan aranan ve polise giderek teslim olan Hakan Törehan aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluk süresi dolan zanlı Törehan, ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Ertem Hoca, zanlı Hakan Törehan’ın Mali Şube’ye giderek teslim olduğunu anlattı. Polis çavuşu Ertem Hoca, 29 Haziran tarihinde Girne’de huzur operasyonu sırasında Semih Durukan yönetimindeki NU 365 plakalı araçta çok sayıda banka kartı, sim kart ve hesap cüzdanları tespit ettiklerini söyledi. Hoca, 30 Haziran tarihinde yine Girne'de bir apartman dairesine baskın yapıldığını ve yasa dışı bahis sitelerinden finans desteği sağlandığını tespit ederek çok sayıda emare ele geçirdiklerini kaydetti.

Törehan’ın farklı konularda izahat ve iddialarda bulunduğunu belirten polis çavuşu olayla ilgili ilk etapta 10 kişinin sorgulandığını ifade etti.

Adli şube ve diğer birimlerde zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Ertem Hoca, zanlının soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hakan TörehanSanalBet
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