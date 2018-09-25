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Törehan 3 gün daha tutuklu kalacak

Törehan 3 gün daha tutuklu kalacak

25 Eylül 2018 Salı 20:22
Törehan 3 gün daha tutuklu kalacak

Törehan 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Haziran ayında düzenlenen yasa dışı sanal bet operasyonu ile ilgili aranan ve geçtiğimiz günlerde polise giderek teslim olan Hakan Törehan hakkındaki soruşturma sürüyor. Polis tarafından aranırken teslim olan zanlı, kayıp olduğu tarihlerde bir avukat, polis teşkilatında görevli üst düzey polis müdürü ve İnterpol tarafından aranan bir şahıs tarafından kaçırıldığını öne sürerken, Törehan’ın bu iddialarının araştırıldığı belirtildi.

Zanlının itirafları doğrultusunda soruşturma devam ederken, 14 gündür poliste tutuklu bulunan Hakan Törehan bugün ek süre talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Ertem Hoca, iddiaları aktardı. Hoca, zanlı Hakan Törehan’ın Mali Şube’ye giderek teslim olduğunu söyledi.

Hoca, 29 Haziran tarihinde Girne’de huzur operasyonu sırasında Semih Durukan yönetimindeki NU 365 plakalı araçta çok sayıda banka kartı, sim kart ve hesap cüzdanları tespit ettiklerini söyledi. Hoca, 30 Haziran tarihinde yine Girne’de bir apartman dairesine baskın yapıldığını ve yasa dışı bahis sitelerinden finans desteği sağlandığını tespit ederek çok sayıda emare ele geçirdiklerini ifade etti.

Törehan’ın 10 Eylül’de polise giderek teslim olduğunu, farklı konularda izahat ve iddialarda bulunduğunu belirten Hoca, olayla ilgili ilk etapta 10 kişinin sorgulandığını ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ifade eden Hoca, 3 gün ek tutukluluk talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Sanal BetHakan Törehan
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