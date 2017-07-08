Polisiye Olaylar:
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08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:10

Töre Yine Askeri Bölgede Yakalandı

Töre Yine Askeri Bölgede Yakalandı
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Töre Yine Askeri Bölgede Yakalandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Luricina bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından askeri bölgede yakalanan zanlılar Mutlu Töre ve Deniz Kaya tutuklanarak bugün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlılar Mutlu Töre ve Deniz Kaya’nın 7 Temmuz tarihinde Luricina bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından zanlı Tören’in kullanımında bulunan araç ile askeri bölgede bulundukları sırada tespit edilerek suçüstü yakalandıklarını söyledi. Polis zanlı Tören’in Askeri yasak bölgeyi ihlal gibi benzer suçlardan birçok davası olduğunu, zanlı Deniz Kaya’nın ise ülkemizde Turist statüsünde bulunduğunu belirtti. Polis memuru Ömer Can zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Töre bulundukları yerin Askeri Bölge olmadığını vatan toprağı olduğunu belirterek suç işlemediğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların methaldar oldukları suçların ciddi olduğunu ancak teminata bağlarken sabıkalarını da göz önünde tuttuğunu belirterek zanlı Tören’in 19 günü geçmeyen bir süre ceza evinde beklemesine emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlı Kaya’nın ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 2500 TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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Askeri BölgeDeniz KayaMutlu Töre
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