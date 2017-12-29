Torbacılar 7 Gün Daha Tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de düzenlenen operasyonda ele geçirilen satışa hazır 600 gram esrar ve 80 gram bonzai türü uyuşturucu madde ilgili soruşturma sürüyor. Suçla bağlantılı oldukları öne sürülen Ian David C Spaks, Meltem Gözde Şahin ve Craig Micheal Barnett hakkındaki soruşturma sürerken zanlılar bugün ek süre talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis, yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan zanlının polise ifade vermediğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis,Girne’de oturan zanlı Ian David C Spaks’ın evinde arama yapıldığını, yarım gram esrar ve aynı evde zanlı Meltem Gözde Şahin’e ait 2 gram esrar ele geçirildiğini kaydetti. Zanlıların sorgularında uyuşturucu maddeyi 24 Aralık tarihinde zanlı Craig Micheal Barnett’ten satın aldıklarını itiraf ettiklerini, bunun üzerine, Barnett’in Lapta’da bulunan evinde arama yapıldığını belirten polis, aramada ayrı ayrı plastik kaplarda 600 gram hintkeneviri, 29 paket halinde 87 gram bonzai türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunduğunu ifade etti. Zanlı Ian David C Spaks ve Meltem Gözde Şahin’in gönüllü ifade verdiğini, zanlı Barnett’in ise uyuşturucu maddeyi kimden aldığının araştırıldığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini belirerek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 29.12.2017 20:30
Anahtar Kelimeler:
Bonzai UyuşturucuMeltem Gözde Şahin Craig Micheal BarnettIan David C Spaks
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