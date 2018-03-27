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Topaloğlu 2 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Lefkoşa'da hırsızlık

Topaloğlu 2 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Lefkoşa'da hırsızlık

27 Mart 2018 Salı 14:35
Topaloğlu 2 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir inşaat içerisinden hırsızlık yapan zanlı Gökhan Topaloğluları tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı 25 Mart 2018 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Ceyhan Sokak Küçükkaymaklı Lefkoşa adresinde bulunan inşaat alanı içerisinden Kenan Boran'a ait toplam değeri 10000 TL olan 160 adet 1m60 cm'lik ray, 40 adet 1m20 cm'lik büyük kelepçe, 40 adet 1m50 cm'lik büyük kelepçe, 80 adet 60 cm'li küçük kelepçe kalıp malzemeleri ile muhtelif inşaat demir artıklarını çaldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında çalındığı belirtilen inşaat malzemelerinin bir kısmının Haspolat bölgesinde bulunan hurda şirketinde tespit edilerek emare yapıldığını belirtti. Polis memuru Taşlı konu hurda şirketinden alınan bilgide söz konusu inşaat malzemelerini zanlı Gökhan Topaloğluları'nın sattığının beyan edilmesi üzerine zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve zanlının kullanımında bulunan EC 103 plakalı araç emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Necip Taşlı zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini belirterek vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit tekzibinin yapılacağını, olay yerinde ve çevresinde incelenmesi gereken kamera görüntüleri mevcut olduğunu ve halen kayıp emareler olduğundan dolayı zanlının serbest kalması halinde alacağımız ifadelere, arayacağımız emarelere etki edebileceğinden zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 27.03.2018 14:56
Anahtar Kelimeler:
Gökhan TopaloğlularıHırsızKenan Boran
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