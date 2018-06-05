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Tokmak’ın yargılanması sürüyor

Girne’de Şubat ayında 51 yaşındaki taksici Şahin Karaçor’un belini kırarak ağır yaralayan Türkiye’nin profesyonel boksörü Ceyhun Tokmak’ın davasına bugünde devam edildi.

Tokmak’ın yargılanması sürüyor

Girne’de Şubat ayında 51 yaşındaki taksici Şahin Karaçor’un belini kırarak ağır yaralayan Türkiye’nin profesyonel boksörü Ceyhun Tokmak’ın davasına bugünde devam edildi.

05 Haziran 2018 Salı 18:22
Tokmak’ın yargılanması sürüyor

Tokmak’ın yargılanması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de Şubat ayında 51 yaşındaki taksici Şahin Karaçor’un belini kırarak ağır yaralayan Türkiye’nin profesyonel boksörü Ceyhun Tokmak’ın davasına bugünde devam edildi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada olay görüntüleri izlenirken saldırıya uğrayan Taxici Şahin Karaçor tanık olarak dinlendi. Karaçor, tanık kürsüsünde önce Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in sorularını cevaplayarak, olay gününü anlattı. Şubat ayında kullanımındaki ticari taksi içinde yolcu olarak bulunan Ceyhun Tokmak tarafından uğradığı saldırıyı anlatan Şahin Karaçor, olay günü kendisinin duraktan arandığını ve olayın gerçekleştiği otele gittiğini anlattı. Karaçor, sanık Ceyhun Tokmak’ın yanında bir kadın ve bir erkekle taksiye bindiğini kadının ayakta duramayacak kadar alkollü olduğunu ve Tokmak’ın kadını Lefkoşa’da bulunan bir gece kulübüne bırakmasını istediğini söyledi. Karaçor, “Ben istedikleri yere götürmediğim için benden geri dönmemi istediler ve otele geri döndüm. Tokmak’ın arkadaşı ve kendi indi kızın inmesini beklerken, aniden kapım açıldı ve Ceyhun Tokmak küfürler ederek beni yumruklamaya başladı, gerisini hatırlamıyorum bayıldım” dedi. Mahkemede izlenen görüntülerde ise, sanığın Karaçor’u defalarca yumruklayarak etkisiz hale getirdiği ve çevredekilerin müdahale ettiği görüldü.

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, davanın ara kararı için duruşmayı ileriki bir tarihe erteleyerek oturumu kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Şahin KaraçorDarpKavgaCeyhun TokmakYARALAMATaksici
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