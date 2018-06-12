Tokmak’ın yargılanması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Şubat ayında 51 yaşındaki taksici’un belini kırarak ağır yaralayan Türkiye’de profesyonel boksör’ın davasında avukatın iddiası üzerine yapılan ara duruşmanın kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Tokmak’ın avukatı Boysan Boyra hazır bulundu.

Davanın ara kararını Fadıl Aksun açıkladı. Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, “Tahrik” iddiası üzerine Başsavcılık ve savunma avukatının birer tanık dinlettiğine değindi. Müdafaa tanığının olay günü polise verdiği ifade ile mahkemedeki ifadesinin örtüşmediğine dikkati çeken Aksun, müdafaa tanığının şahadetine değer vermediklerini ve mahkemedeki tanıklığına ikna olmadıklarına dikkati çekti. Aksun, İddia Makamının tanığı müşteki Şahin Karaçor’un ise mahkemede verdiği ifadesinde sarsılmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Karaçorun verdiği ifadeye itibar ettiklerine dikkati çeken Aksun, kararı açıklamak üzere davayı ileriki bir tarihe erteleyerek oturumu kapattı.