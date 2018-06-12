Tokmak’ın yargılanması sürüyor
Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Tokmak’ın avukatı Boysan Boyra hazır bulundu.
Davanın ara kararını Fadıl Aksun açıkladı. Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, “Tahrik” iddiası üzerine Başsavcılık ve savunma avukatının birer tanık dinlettiğine değindi. Müdafaa tanığının olay günü polise verdiği ifade ile mahkemedeki ifadesinin örtüşmediğine dikkati çeken Aksun, müdafaa tanığının şahadetine değer vermediklerini ve mahkemedeki tanıklığına ikna olmadıklarına dikkati çekti. Aksun, İddia Makamının tanığı müşteki Şahin Karaçor’un ise mahkemede verdiği ifadesinde sarsılmadığını tespit ettiklerini kaydetti.
Karaçorun verdiği ifadeye itibar ettiklerine dikkati çeken Aksun, kararı açıklamak üzere davayı ileriki bir tarihe erteleyerek oturumu kapattı.