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Tokmak itham edildi

Girne-Alsancak anayolunda 2018’in ilk dakikalarında, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalıştıkları esnada araç çarpması sonucu yaşamlarını kaybeden Aziz Türksever ve June Knight’ın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan Adnan Tokmak, bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edildi

Tokmak itham edildi

Girne-Alsancak anayolunda 2018’in ilk dakikalarında, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalıştıkları esnada araç çarpması sonucu yaşamlarını kaybeden Aziz Türksever ve June Knight’ın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan Adnan Tokmak, bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edildi

10 Mayıs 2018 Perşembe 19:36
Tokmak itham edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Alsancak anayolunda 2018’in ilk dakikalarında, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalıştıkları esnada araç çarpması sonucu yaşamlarını kaybeden Aziz Türksever ve June Knight’ın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan Adnan Tokmak, bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edildi. “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olmak” başta olmak üzere 12 davadan itham edilen Tokmak, tüm davalarını kabul etti.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Egemen Metay hazır bulundu.

Metayi Tokmak’ın Girne – Güzelyurt anayolunun 8-9 kilometreleri arasında yönetimindeki DZ 512 plakalı aracıyla Alsancak istikametinden Girne istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki Adnan Tokmak’ın, Merit Hotel kavşağına yaklaştığı sırada, yolun güneyinden kuzeyine doğru yaya olarak geçmeye çalışan iki kişiye aracıyla çarptığını anımsattı.

Aziz Türksever ve June Knight’ın kaza yerinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamlarını kaybettiğine dikkati çeken Metay, Türksever’in 329, Knight’ın ise 297 promil alkollü olduklarının otopsi raporunda çıktığını söyledi.

Polisin yaptığı araştırmada, sanık Tokmak’ın ehliyetsiz olduğu, kullanımındaki racın ise başka bir şahsa ait olduğu ve aracın ehliyetsiz olduğuna vurgu yapan Metay, Tokmak’ın 15 Ocak 2017 yılından bu yana ülkede kaçak yaşadığına dikkati çekti.

Mahkeme başkanı Aksun, kaza görüntülerinin izlenmesi ve savunma avukatının müdafaa yapması için davayı ileriki bir tarihe erteleyerek oturumu kapattı.

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