Tokmak'a tokat gibi ceza

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de taksicinin yüzüne elli yumruk atıp etkisiz hale getirdikten sonra belini kırarak olay yerinden kaçan boksör Ceyhun Tokmak, aleyhindeki davanın kararı bugün açıklandı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Tokmak’ın avukatı Boysan Boyra hazır bulundu.

Şubat ayından bu yana Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Ceyhun Tokmak, yargılandığı 6 ayrı davadan suçlu bulunarak 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Davanın kararını ise mahkeme başkanı Fadıl Aksun okudu.

Fadıl Aksun, Ceyhun Tokmak’ın ülkeye turist vizesi ile olay tarihinden kısa bir süre önce adaya giriş yaptığını, kendisini istediği yere götürmek istemeyen taksici ile tartıştıktan sonra kaldığı otele geri dönerek, araçtan inmeyen taksicinin yüzüne 50 yumruk atarak etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Aksun, taksici Şahin Karaçor’un yüzüne aldığı yumruklar sonucu bayıldığını, Tokmak’ın ise bu durumdan yararlanarak Karaçor’un beline tekme atarak ağır yaraladığını ve Karaçor’un araçtan düştüğüne dikkati çekti.

Tokmak’ın eylemine devam ederek, yerde baygın yatan bir kişinin başına gelecek şekilde tekmeler attığını ifade eden Aksun, sanık Tokmak’ın müşteki Karaçor’u yerde baygın halde bırakarak soğukkanlı bir şekilde olay yerinden kaçtığını kamera görüntülerinde izlediklerini ve bu eylemin Tokmak aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Tokmak’ın olayın hemen ardından umursuz davranarak, müştekinin hayati organlarına zarar vererek bel kemiğinin kırılmasının ardından müştekinin Tokmak’ı affetmemesi sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtti.

Aksun, dava esnasında sanık aleyhinde sunulan hafifletici nedenler arasında Tokmak’ın sabıkasız olmasına karar aşamasında değer vermediklerine vurgu yaparak Tokmak’ı “Vahim zarar” suçundan 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.