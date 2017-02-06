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Tecavüze 9 Yıl!

Polisiye Olaylar:
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06 Şubat 2017 Pazartesi 15:30

Toi Tutuklu Yargılanacak

Toi Tutuklu Yargılanacak
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Toi Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta kaldıkları işçi lojmanında yılbaşı kutlaması yaparken birbirlerini kesici aletlerle yaralayan Vietnam uyruklu zanlılardan Nguyen Van Minh’in teminata bağlanmasının ardından diğer zanlı Pham Duy Toi’de Hastaneden taburcu olmasının ardından tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili şahadet veren polis çavuşu Fahri Alkan olayla ilgili bulguları aktardı. Alkan huzurda bulunan zanlı Pham Duy Toi’nin Haspolat’ta Tüfekçi Beton Şantiyesinde 27 Ocak tarihinde yılbaşı kutlaması sırasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü arkadaşı Nguyen Van Minh ile aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerini kesici aletlerle yaraladıklarını söyledi. Polis huzurda bulunan zanlının Toi’nin başından yaralandığını Minh’in ise karnından yaralandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Pham Duy Toi’nin aleyhine “Katle Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Kanunsuz Bıçak” ve “Tecavüz-i Alet Tasarrufu ve taşıma” suçlarında dava getirildiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.


 
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Nguyen Van MinhPham Duy ToiKesici AletleYARALAMA
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Tecavüze 9 Yıl!

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