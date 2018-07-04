Tır dorsesinde umuda yolculuk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak olarak yaşadıkları öğrenilen Pakistan uyruklu İmran Khan ve İkram Ullah ‘Beşparmak’ Filo Şirketine ait gemide sabaha yakın yapılan operasyonda yakalandılar. Yapılan soruşturmada ismini bilmedikleri bir kişinin yardımıyla TIR’a yerleştiklerini ifade eden zanlılar, tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol mahkemede verdiği ifadede zanlıların “KKTC’den kanunsuz çıkış” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru İbrahim Varol, zanlıların 2 Temmuz tarihinde gece yarısı seferi olan Beşparmak’ Filo Şirketine ait gemide bulunan TIR dorsesinde tespit edildiklerini söyledi. Varol, zanlıların muhaceret işlemlerini yaptırmadan kanunsuz olarak Türkiye’ye gitmek için KKTC’den yasa dışı çıkış yapmak isterken yakalandıklarını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlılara yardımcı olan kişi veya kişilerin bulunması için soruşturma başlattıklarını ifade ederek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti için 2’şer gün tutukluluk emri verdi.