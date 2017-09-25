Tıp Öğrencisi Uyuşturucu İle Yakalandı



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan Mısır uyruklu zanlı Ahmed Mohammed Hafez’in 21 Eylül tarihinde 11.00 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanında giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada sırt çantası içerisinde foil kâğıda sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu ve Tıp öğrencisi olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.