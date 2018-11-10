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Teskol 2 gün tutuklu kalacak

Teskol 2 gün tutuklu kalacak

10 Kasım 2018 Cumartesi 20:44
Teskol 2 gün tutuklu kalacak

Teskol 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da Ramazan Koç’a ait ikametgâhın bahçesi içerisinde bulunan ambarda muhafaza edilen, 500 TL değerinde bir adet demir kesme makinesi, 300 TL değerinde bir adet kaynak makinesi ve 700 TL değerinde jeneratörü çalan zanlı Murat Teskol tutuklanarak bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli Polis Memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 8 Kasım’da 15.30 sıralarında, Lapta 'da Cengiz Topel Sokak üzerinde bulunan Ramazan Koç’a ait ikametgâhın bahçesi içerisinde bulunan ambarda muhafaza edilen, 500 TL bir adet demir kesme makinesi, 300 TL değerinde bir adet kaynak makinesi ve 700 TL değerinde jeneratörün zanlı tarafından çalındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandığını, gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, aranan emarelerin yerini polise gösterdiğini, çalınan eşyalarında polis tarafından zapt edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan KoçMurat TeskolJeneratörHırsızçaldı
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